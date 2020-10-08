Агентство по страхованию вкладов, осуществляющее процедуру конкурсного производства в Международном Фондовом Банке, 5 октября направило в Арбитражный суд Москвы заявление о привлечении бывших контролирующих лиц кредитной организации к ответственности в форме возмещения убытков. Об этом в четверг, 8 октября, сообщили в агентстве.

Ответчиками значатся Александр и Евгений Усольцевы, Евгения Агафонова (Бадакова), Игорь Хилякин, Ольга Январева. Напомним, Александр Усольцев был председателем правления банка, Ольга Январева входила в правление. Игорь Хилякин, Евгения Агафонова и Евгений Усольцев были членами совета директоров банка, последний возглавлял совет.

Сумма иска составляет порядка 2,413 млрд рублей.



МФБанк лишился лицензии 4 октября 2017 года и был признан банкротом в декабре того же года.