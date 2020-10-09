Закон, расширяющий возможности применения биометрии, планируют принять до конца 2020 года, пишут «Известия» , ссылаясь на главу комитета Госдумы по финрынку Анатолия Аксакова. Это позволит банкам вводить в промышленную эксплуатацию оплату по лицу в магазинах и кафе. Депутат уточнил, что в новой версии закона пропишут требования к любой собираемой биометрии, в том числе — во внутренние базы банков. Для того чтобы провести оплату по лицу, клиенту нужно сдать биометрические данные.

В «Ростелекоме» также рассчитывают на принятие законопроекта до конца 2020 года, промышленный запуск оплаты по лицу через единую биометрическую систему (ЕБС) готовится в гипермаркетах «Лента» (эквайером выступает ВТБ), а также в сети кофеен Coffee Bean. Работа по внедрению функционала ведется и с крупнейшим российским оператором и производителем вендинговых аппаратов, а к принятию закона сервис планируют подготовить к промышленной эксплуатации, добавили в «Ростелекоме».

В ВТБ подтвердили, что проводят эксперимент по оплате лицом в отдельных магазинах сети «Лента». Там считают, что технология будет удобна для покупателей на кассах самообслуживания, что сократит затраты магазинов на персонал. К пилотным проектам по биометрическому эквайрингу также готовятся Россельхозбанк и «ДОМ.РФ», в Х5 Retail Group рассматривают внедрение биометрического эквайринга.

Как отметили в «Ростелекоме», пандемия кратно увеличила число пользователей ЕБС: за последние полгода по биометрии было предоставлено столько же услуг, сколько за предыдущие полтора года. По мнению экспертов, биометрические технологии несут риски как утечки данных, так и мошенничеств с покупками, сейчас внедрять технологию слишком опасно и для банка, и для продавца. Также есть и пробелы правового поля: например, торговая точка не участвует в хранении персональных данных клиента финансовой организации и одновременно своего покупателя, а значит, сведения после оплаты должны быть обезличены и закодированы, сообщили эксперты.