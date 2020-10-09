Банк России приказом от 9 октября отозвал лицензию банка «Майский» (регистрационный номер 1673, Кабардино-Балкарская Республика, г. Майский) на осуществление банковских операций. Об этом в пятницу объявил ЦБ.

Решение принято в связи с нарушением банком федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России. В том числе банк занижал величину необходимых к формированию резервов на возможные потери, в связи с чем регулятор в течение последних 12 месяцев неоднократно применял к нему меры воздействия, в том числе вводил ограничения на привлечение денежных средств физических лиц. Также банк допускал нарушения требований законодательства и нормативных актов ЦБ в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Кроме того, кредитная организация не исполняла обязанность по документальному фиксированию операций, подлежащих обязательному контролю, и направлению в законодательно установленный срок сведений о них в уполномоченный орган.

«Банк России неоднократно направлял в адрес кредитной организации предписания с требованиями об адекватной оценке принимаемых рисков и отражении в отчетности своего реального финансового положения. В ходе проведенной проверки были выявлены случаи фиктивного погашения ссудной задолженности в целях сокрытия реального уровня просроченной задолженности и искусственного формирования процентных доходов кредитной организации», — говорится в релизе ЦБ.



Информацию о проводившихся банком операциях, имеющих признаки совершения уголовно наказуемых деяний, ЦБ направит в правоохранительные органы.



В банк «Майский» назначена временная администрация Банка России. Полномочия исполнительных органов кредитной организации приостановлены.

Банк «Майский» является участником системы страхования вкладов, поэтому суммы вкладов будут возвращены вкладчикам в размере 100% остатка средств, но не более 1,4 млн рублей в совокупности на одного вкладчика (с учетом начисленных процентов по вкладам).