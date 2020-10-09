Банк России приказом от 9 октября отозвал лицензию банка «Прохладный» (регистрационный номер 874, Кабардино-Балкарская Республика, г. Прохладный) на осуществление банковских операций. Об этом в пятницу сообщает пресс-служба регулятора.

Решение принято в связи с нарушением банком федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России. В том числе банк занижал величину необходимых к формированию резервов на возможные потери, в связи с чем регулятор в течение последних 12 месяцев неоднократно применял к нему меры воздействия, в том числе вводил ограничения на привлечение денежных средств физических лиц.

Более 70% кредитного портфеля банка «Прохладный» представлено проблемными ссудами.

«Банк России неоднократно направлял в адрес банка «Прохладный» предписания о доформировании резервов на возможные потери, исполнение которых выявило наличие в его деятельности основания для осуществления мер по предупреждению несостоятельности (банкротства), что создало реальную угрозу интересам его кредиторов и вкладчиков», — говорится в релизе ЦБ.

Кроме того, банк проводил схемные операции по сокрытию уровня просроченной задолженности и формированию процентных доходов, информацию о которых ЦБ направит в правоохранительные органы.

В банк «Прохладный» назначена временная администрация Банка России. Полномочия исполнительных органов кредитной организации приостановлены.

Банк «Прохладный» является участником системы страхования вкладов, поэтому суммы вкладов будут возвращены вкладчикам в размере 100% остатка средств, но не более 1,4 млн рублей в совокупности на одного вкладчика (с учетом начисленных процентов по вкладам).

