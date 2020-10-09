При принятии решения об отказе в переводе денежных средств банки не освобождены от обязательств информировать клиентов о причинах, сформировавших подозрения в отмывании преступных доходов или в финансировании терроризма, говорится в определении Конституционного суда (КС) РФ.

КС отказал в рассмотрении жалобы ООО «ГорСнабАвтоматика» на Сбербанк, но в определении сформулировал позицию, касающуюся толкования положений федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Заявители оспаривали конституционность пункта 13.4 статьи 7 вышеупомянутого закона, который гласит, что в случае отказа в переводе денежных средств, а также отказа от заключения договора банковского счета (вклада), клиент вправе представить кредитной организации документы об отсутствии оснований для принятия соответствующих решений, а та обязана их рассмотреть и в срок не позднее десяти рабочих дней со дня их представления сообщить клиенту об устранении претензий.

По мнению юристов компании, эта норма противоречит Конституции РФ, поскольку не содержит указаний на обязанность банков информировать клиентов о причинах принятия решений об отказе проведения операции и об отказе от заключения договора банковского счета.

Как следует из материалов дела, постановлением арбитражного апелляционного суда ООО «ГорСнабАвтоматика» было отказано в удовлетворении заявленных к ПАО «Сбербанк России» исковых требований о признании незаконным решения банка об отказе в выполнении распоряжений клиента о совершении операций по банковскому счету.

КС РФ не нашел оснований для принятия данной жалобы к рассмотрению, но указал, что оспариваемые нормы во взаимосвязи с пунктом 3 статьи 307 Гражданского кодекса РФ направлены на создание дополнительных гарантий прав клиента.



«Упомянутые положения не освобождают организацию, осуществляющую операции с денежными средствами или иным имуществом, от обязательств по информированию клиентов о причинах принятия решения об отказе от проведения операции, предусмотренного пунктом 11 статьи 7 указанного федерального закона, а в случае, если данная организация является кредитной организацией, — также решения об отказе от заключения договора банковского счета (вклада), предусмотренного абзацем вторым пункта 52 той же статьи, и не может расцениваться как нарушающий в указанном в жалобе аспекте конституционные права и свободы заявителя», — говорится в определении, где подчеркивается, что проверка правильности применения закона при разрешении конкретного дела не относится к компетенции КС РФ.