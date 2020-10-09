Российская валюта укрепляется к доллару и евро в начале торговой сессии пятницы, свидетельствуют данные Московской биржи.

На 10:00 мск курс доллара расчетами «завтра» понизился на 9 копеек к уровню закрытия предыдущих торгов. Евро на тот же момент времени снизился на 1 копейку. На 10:10 мск курс доллара снизился на 36 копеек и составил 77 рублей впервые с 25 сентября. Биржевой курс евро на 10:10 мск подешевел до 90,7 рубля (минус 30 копеек).

Как комментировал перед открытием торгов главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич, в пятницу с утра на российском рынке для рубля сложился позитивный внешний фон. По его словам, в дальнейшем возможно продолжение укрепления рубля на фоне стабильной ситуации в ценах на нефть и сохранения интереса инвесторов к рисковым активам. В результате доллар закрепится в диапазоне 75—77,5 рубля, куда он вернулся благодаря существенному восстановлению рынка энергоносителей в рамках текущей недели, прогнозировал эксперт.

«Сильной поддержкой по паре доллар/рубль является район 76,5 — там проходит нижняя граница восходящего канала от начала июня. Мы ждем, что пара если не уйдет под этот уровень, то хотя бы серьезно протестирует его. Но если в мире будет все относительно спокойно и мы увидим спад числа заболевших коронавирусом в России, то отечественная валюта вполне может сходить на следующей неделе в район 75 рублей за доллар», — пояснял главный аналитик «Алор Брокера» Алексей Антонов.