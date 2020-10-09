Большая часть российских работодателей (71%) в 2020 году сохранили прежний размер соцпакетов для сотрудников. Треть из них считает лучшим и единственным способом позаботиться о работниках выплату достойных зарплат (36%) и регулярных премий (29%). Однако для того, чтобы надолго удержать ценных специалистов, работодатели используют и другие методы мотивации, в том числе и корпоративные пенсионные программы, выяснили «Работа.ру» и НПФ Сбербанка, опросив более 1 тыс. руководителей и HR-директоров российских компаний.

Заботу о сотрудниках работодатели понимают по-разному. Около половины респондентов (48%) рассказали, что у них в офисах есть бесплатные чай/кофе, фрукты и сладости (множественный выбор). 36% ответили, что платят достойные зарплаты, и считают, что больше никакой заботы работникам не нужно. 34% компаний оплачивают своим сотрудникам мобильную связь и Интернет. Также в соцпакеты часто входит оплата обучения (23%), проезда до работы (16%), питания в офисе (14%) и ДМС (10%).

Несмотря на сложное для экономики время, почти три четверти российских компаний (71%) не изменили в 2020 году размер своих соцпакетов. У 2% предприятий соцпакет стал даже больше — там появились новые опции. Существенно сократить соцпакет пришлось лишь 16% работодателей, 11% также скорректировали в 2020 году бонусы для сотрудников, но незначительно.

Основным методом мотивации, который помогает надолго удерживать в компании ценных сотрудников, большинство респондентов (81%) по-прежнему считают регулярные премии (множественный выбор). Однако многие уже понимают, что одного этого сейчас недостаточно. Чтобы не упустить высоко профессиональных специалистов, им предлагают оплату обучения (22%), расширенный пакет ДМС (16%), оплату поездок на отдых (14%), организацию бесплатной учебы и отдыха для детей сотрудников (11%) и корпоративные пенсионные программы (5%).