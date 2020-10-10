🔸 Государство возобновило программу льготных образовательных кредитов, налоговики обещают вернуть подоходный налог с расходов на обучение. О том, как оплатить образование с максимальной выгодой, узнаем в рубрике #оденьгахпросто.



🔸 80% денег страховщик вкладывает в консервативные инструменты, а 20% — в опционы. В том, что под «капотом» у ИСЖ и как понять, действительно ли ваша стратегия оказалась убыточной, разбираемся в материале «Инвестиции под 0%».

🔸 Вертикальная «Москарта» МКБ помимо оригинального дизайна сочетает в себе сразу три критерия, необходимых для популярности: процент на остаток, кешбэк и мультивалютность. На первый взгляд, это серьезная заявка на успех. О том, насколько эта заявка обоснованна, выясняем в «Разборе Банки.ру».



🔸 В первом полугодии 2020 года количество случаев телефонного интернет-мошенничества, по данным Генпрокуратуры, выросло на 76% по сравнению с прошлым годом. О том, как мошенники используют крупнейший интернет-сервис для размещения объявлений о товарах, вакансиях и резюме — Avito, узнаем в рубрике FinTok.

🔸 Что произойдет с кредитами во вторую волну пандемии, опасен ли рост ипотеки, что будет со ставками по жилищным займам? Об этом в интервью Банки.ру рассказал управляющий директор по кредитным розничным продуктам Райффайзенбанка Андрей Спиваков.

