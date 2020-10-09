Более 40% опрошенных россиян ожидают значительного роста цен на основные продукты и товары в ближайший месяц, 36% считают, что цены будут расти так же, как и раньше, а снижение цен прогнозируют лишь 1% респондентов, следует из опроса фонда «Общественное мнение» (ФОМ).

О том, что рост цен ускорится, сказали 43% респондентов. Еще 4% опрошенных полагают, что цены в ближайший месяц будут расти медленнее, чем раньше, а 6% — что они не изменятся.

При этом более половины (52%) опрошенных отметили, что за последний месяц цены на продукты росли быстрее, чем раньше, 27% отметили такой же рост, а о снижении цен не заявил никто. О том, что цены росли медленнее прежнего, заявили 4%, о том, что они остались такими же, — 6%.

Всероссийский телефонный опрос проводился 2—4 октября, опрошены 2 тыс. респондентов. Статистическая погрешность не превышает 2,7%.