Количество работодателей, проводящих небольшие сокращения штата в рамках оптимизации численности персонала, с сентября выросло с 7% до 14%. Об этом свидетельствуют данные опроса сервиса по поиску работы SuperJob.



Интересно, что в начале сентября 2020 года число сокращений снизилось до исторического минимума: 86% компаний отмечали, кто сокращения не проводятся и не планируются. «Ослабление карантинных мер и частичное открытие границ привели к оживлению на рынке труда, а рекрутинговая активность работодателей даже превысила прошлогодние значения», — поясняется в исследовании.



В октябре 2020 года на фоне новостей об ухудшении эпидемиологической обстановки число сокращений вновь выросло, однако пока компаний, где сокращения не проводятся и не планируются, — 78%, это чуть больше, чем в среднем по рынку труда за десять лет (76%).

В опросе участвовали 500 представителей компаний и организаций из всех округов страны.

