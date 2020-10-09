Рубль укрепился к ключевым иностранным денежным единицам по итогам основной валютной сессии пятницы, показывают данные Московской биржи.

На 19:00 мск курс доллара расчетами «завтра» составил 76,76 рубля, что на 60 копеек ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро на этот же момент стоил 90,74 рубля (минус 25 копеек).

С начала торгов было проведено 48,6 тыс. сделок с долларом на 2,6 млрд долларов и 5,5 тыс. сделок с евро на 244 млн евро. Курсовые диапазоны составили 76,66—77,33 рубля за доллар и 90,5—91,2 рубля за евро.



«Доллар США… продолжает уступать рублю позиции и корректироваться в соответствии с внешним фоном. Это прекрасно, но стоит понимать, что слишком крепким рублю пока не быть: он фундаментально слаб. В этом свете краткосрочные границы колебаний по доллару в пределах 76,5—79 рублей оставляем актуальными», — комментирует старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Анна Бодрова. По ее подсчетам, «за неделю доллар снизился на 1,2% к рублю, евро просел на 0,6%».

«В валютной секции продолжается активное укрепление рубля. Доллар дешевеет третью сессию подряд, отыгрывая возвращение спроса на российские бумаги со стороны нерезидентов. Минимум по валюте США составил 76,7, по евро — 90,5 рубля. Американская валюта так низко не торговалась с 25 сентября, европейская — с начала этого месяца. Если обе пары сумеют закрепиться на текущих уровнях до конца торгового дня, то с понедельника мы можем увидеть новую волну роста рубля. Доллар способен дойти до 76, евро — упасть ниже 90», — написал незадолго до окончания основной валютной сессии аналитик ИК «Фридом Финанс» Валерий Емельянов.



«В рамках предстоящей недели мы видим риски для национальной валюты, реализация которых может поспособствовать возвращению американской валюты в диапазон 77,5—80 рублей, — отмечает в свою очередь главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич. — В частности, негативно повлиять на рубль могут ухудшение ситуации на рынке энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent может отступить в район 40—42 долларов за баррель, а также снижение интереса инвесторов к валютам развивающихся стран на фоне активного распространения коронавируса».

