Альфа-Банк считает решение Роспотребнадзора, закрывшего отделение кредитной организации в столичном районе Марьино, несоразмерным выявленным недостаткам и оспорит действия ведомства в суде. Об этом говорится в комментарии финучреждения, поступившем в Банки.ру.

Ранее стало известно о приостановлении Роспотребнадзором работы отделения Альфа-Банка на Люблинской улице в Марьино из-за нарушения там мер профилактики COVID-19. По данным представителя ведомства, в помещении банка отсутствовали бактерицидные облучатели воздуха, не проводилась термометрия при входе, в местах общего пользования отсутствовали кожные антисептики; также не была представлена документация, подтверждающая тестирование сотрудников отделения на COVID-19.



«Альфа-Банк ответственно относится к обеспечению общественной безопасности и заботится о здоровье клиентов и работников. Отделения Альфа-Банка оборудованы всем необходимым для противодействия распространению инфекции. Считаем предписание Роспотребнадзора вопиюще несоразмерным выявленным недостаткам, которые банком уже устранены. Действия Роспотребнадзора будут оспорены нами в судебном порядке», — отметили в пресс-службе банка.