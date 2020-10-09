Снижение ставок по розничным кредитам в российских банках было в августе, как и по вкладам, менее выраженным, чем в предыдущем месяце, свидетельствуют данные очередного выпуска комментария ЦБ «Ликвидность банковского сектора и финансовые рынки» .

«В августе наблюдалось менее выраженное, чем в июле, снижение ставок по розничным кредитам. Так, средние ставки по кредитам населению на срок до одного года и свыше года сократились на 0,16 и 0,13 процентного пункта соответственно (в июле — на 0,32 и 0,54 п. п.)», — отмечается в обзоре.

Как поясняется, снижение в долгосрочном сегменте было связано с динамикой ипотечной ставки, достигшей в условиях продолжающегося действия программы льготной ипотеки исторического минимума в 7,16%, что на 0,12 п. п. ниже уровня июля. «При этом в сегменте долгосрочного автокредитования снижение ставок было менее заметным, а в сегменте необеспеченного потребительского кредитования и вовсе приостановилось, что объясняется более высокой рискованностью операций в данных сегментах по сравнению с ипотечным кредитованием», — добавляет регулятор.

По его прогнозу, в краткосрочной перспективе по­-прежнему сохранится разнонаправленное влияние на кредитные ставки программ поддержки кредитования и, с другой стороны, возросших из-­за пандемии коронавируса кредитных рисков.

Банк России будет давать более подробную и наглядную информацию о депозитных и кредитных ставках В июле средняя ставка по вкладам физлиц на срок до года составила 3,43%, свыше года — 4,31% годовых.

В материале отмечается, что в августе продолжился рост активности участников розничного кредитного рынка: прирост портфеля кредитов физическим лицам составил 1,9%, второй месяц подряд опережая среднемесячные темпы 2019 года.

Как и в предыдущие месяцы, ключевую роль в наращивании кредитной задолженности играли операции на сроки свыше трех лет ввиду растущей активности в ипотечном сегменте. Для сегментов потребительских и автокредитов также сохранился тренд на восстановительный рост после провала в период действия наиболее строгих ограничительных мер, связанных с распространением коронавируса. Темпы прироста портфелей таких кредитов в августе составили 1,6% и 1,5% соответственно, что в целом близко к среднемесячным значениям 2019 года.

«В то же время ослабление понижательной динамики неипотечных ставок одновременно с ужесточением неценовых условий кредитования, зафиксированным банками-респондентами по итогам II квартала, свидетельствует о стремлении участников рынка кредитовать преимущественно надежных розничных заемщиков. В сочетании с практикой по предоставлению кредитных каникул это сдерживает ухудшение качества кредитного портфеля населения: по итогам августа доля просроченной задолженности в нем сохранилась на уровне 4,8%», — отмечают в ЦБ.

По мнению регулятора, в краткосрочной перспективе можно ожидать дальнейшего роста розничного кредитования. Главным драйвером этого процесса останется ипотечный рынок, особенно с учетом обсуждаемого продления мер поддержки сегмента новостроек. При этом взвешенный подход банков к отбору заемщиков позволит обеспечить восстановление потребительского и автокредитования, отвечающее нуждам конечного потребления и не приводящее к существенному росту кредитных рисков, полагают в Банке России.



ЦБ: льготная ипотека не приведет к пузырям на рынке На горизонте года ситуация в жилищном строительстве во многом будет зависеть от дальнейших решений в отношении мер государственной поддержки спроса на жилье, а также способности строительной отрасли соразмерно нарастить ввод жилья в эксплуатацию.

В материале также представлены данные по корпоративному кредитованию. В частности, там говорится, что «в июле разнонаправленное изменение ставок по долгосрочным и краткосрочным корпоративным кредитам было обусловлено снижением доли льготных кредитов в объемах выдач долгосрочных заемных средств и ростом соответствующей доли в объемах предоставленных кредитов до года. При этом тренд на понижение рыночных ставок сохранился».