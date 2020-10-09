Временная администрация банка «Промышленно-Финансовое Сотрудничество», лишившегося лицензии 17 января этого года, по результатам обследования установила в действиях бывших должностных лиц кредитной организации признаки осуществления операций, которые были направлены на вывод активов путем кредитования заемщиков, имеющих сомнительную платежеспособность либо заведомо не обладающих способностью исполнить свои обязательства. Об этом в пятницу сообщает пресс-служба Банка России.

Арбитражный суд Москвы 30 сентября 2020 года принял решение о признании банка банкротом, сообщили в ЦБ, уточнив, что конкурсным управляющим утверждено Агентство по страхованию вкладов.

В связи с наличием у Банка России обоснованного предположения об осуществлении должностными лицами ПФС-Банка финансовых операций с признаками уголовно наказуемых деяний соответствующая информация направлена в Генеральную прокуратуру и следственный департамент МВД для рассмотрения и принятия соответствующих процессуальных решений, говорится в релизе.



Отзывая лицензию у ПФС-Банка, регулятор, в частности, отмечал, что кредитная организация в своей деятельности в значительной степени ориентировалась на проведение сомнительных операций с наличными денежными средствами, а также сомнительных транзитных операций. Позже сообщалось о «дыре» в балансе банка в 64 млн рублей.