Компания UsabilityLab скорректировала свой рейтинг мобильных банковских приложений для физических лиц по удобству использования. Новым лидером стал банк «Ак Барс», а СберБанк переместился на второе место.

В компании напомнили, что в июле она представила результаты исследования удобства топ-15 мобильных банковских приложений для физлиц. После изучения отзывов и оценок банковских приложений в App Store и Play Market было принято решение проверить гипотезу о том, что хорошие отзывы коррелируют с удобством, и UsabilityLab проанализировала приложения еще семи банков с хорошими отзывами: «Ак Барса», Азиатско-Тихоокеанского Банка, банка «Акцепт», Московского Кредитного Банка, Почта Банка, Сургутнефтегазбанка и Уральского Банка Реконструкции и Развития. В октябре был представлен скорректированный рейтинг.

«Результат стал для нас неожиданностью — банк «Ак Барс» стал новым лидером нашего юзабилити-рейтинга. Команда банка проделала отличную работу: мы нашли только одну проблему высокой критичности, среднекритичных проблем тоже немного. Есть удачные решения (сообщение об отсутствии штрафов, план начислений по вкладу) и перспективные решения (виджет для самозанятых)», — комментирует управляющий партнер UsabilityLab Дмитрий Сатин.

Общий обновленный рейтинг выглядит следующим образом: