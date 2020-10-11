Банк «Восточный» обновил категории повышенного кешбэка по дебетовой «Карте № 1», сообщает пресс-служба кредитной организации.

«С 1 октября до 10 января 2021 года держатели карты смогут получать 5% кешбэка за покупки в аптеках, билетов в кино, а также подарков и сувениров. За все остальные оплаченные картой покупки начисляется стандартный кешбэк — 1%», — говорится в релизе.

В банке напоминают, что дебетовая «Карта № 1» позволяет клиентам банка получать до 4% на остаток средств на счете и до 5% кешбэка при совершении покупок в бонусных категориях, которые меняются один раз в квартал.

Сейчас «Карта № 1» закрыта для оформления новым клиентам, но они могут оформить дебетовую «Карту № 1 Ultra». Она позволяет получать до 5,3% годовых на остаток и повышенный кешбэк до 15%. Одна из главных особенностей карты — возможность выбирать, за какие покупки получать больше кешбэка, уточняют в банке.

«Держателям «Карты № 1 Ultra» доступны на выбор четыре бонусные категории: «За рулем», «Отдых», «Онлайн покупки» и «Все включено». Один раз в месяц выбранную категорию можно самостоятельно изменить в мобильном или интернет-банке. При этом c 1 октября 2020 года для всех бонусных категорий действует дополнительное начисление 15% кешбэка за оплату мобильной связи и проезда в общественном транспорте», — сообщили в финучреждении.