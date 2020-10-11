Большинство россиян не откладывает деньги на будущее образование детей, показал опрос, проведенный Райффайзенбанком. Только каждый пятый россиянин копит деньги на образование детей в будущем. Почти треть респондентов не видит в этом необходимости, а у 30% просто нет такой возможности.

При этом большинство опрошенных получили свое основное образование бесплатно — только 14% оплачивали свое обучение. Дополнительное образование россияне оплачивают за счет накоплений или текущих доходов — так ответил каждый четвертый респондент. Кредитные средства привлекали только 5,5% респондентов.



Согласно опросу, дорогое обучение становится препятствием при смене профессии — так ответили 22% опрошенных. Однако главным ограничением в этом процессе все-таки остается время, которое нужно потратить на обучение новому делу — такой ответ дали 44% участников исследования.

«Наши исследования показывают, что люди в России делают накопления без четкой цели — на черный день или непредвиденные расходы. Целевое накопление пока не стало привычкой. Однако образование — важная часть жизни, и на него стоит копить. Кроме накопительного счета, который позволяет легко откладывать деньги без ограничений на снятия и пополнения, можно использовать специализированные продукты. Например, накопительное страхование жизни — можно привязать срок сбережений к какой-то дате, например к достижению ребенком 18 лет», — отметил руководитель отдела развития сберегательных, инвестиционных и страховых продуктов Райффайзенбанка Роман Карандин.

Опрос проводился в конце сентября 2020 года. В нем приняли участие более 1 тыс. человек из крупных и небольших российских городов.