Банк ДОМ.РФ предоставил проектное финансирование группе компаний «Полис Групп» для строительства жилого комплекса в Санкт-Петербурге. Застройщику открыта кредитная линия в размере 7,8 млрд рублей, проект построят в Приморском районе города, сообщает пресс-служба кредитной органризации.

«Средства проектного финансирования застройщик направит на строительство двух корпусов высотой 14 этажей на 2 220 квартир. Строительство объекта будет осуществляться вблизи Юнтоловского лесопарка — в районе с благоприятной экологической обстановкой. Недалеко расположены несколько школ, детских садов и торговых центров», — говорится в релизе.

Завершение строительства и ввод объекта в эксплуатацию запланированы на конец I квартала 2024 года.