Банковский сектор России уверенно проходит этот год, несмотря на все ограничения, которых потребовала борьба с коронавирусом. Крупные банки смогли улучшить положение и нарастили бизнес. Локомотивом роста кредитного портфеля стала ипотека, но чистую прибыль отрасли по итогам года ждет снижение. Об этом говорится в исследовании рейтингового агентства «Национальные кредитные рейтинги» «Пандемия не для всех: банковский сектор России в условиях COVID-19» .

В агентстве отмечают, что развитие российского банковского сектора во II квартале 2020 года пошло по наиболее мягкому из рассматривавшихся НКР в марте сценариев кредитного стресса: стоимость риска не превысила 3%. Регулятивные послабления помогли смягчить шок и растянуть его влияние на прибыль и капитал более чем на год.

Крупные банки в период пандемии показали устойчивую динамику бизнеса и укрепили позиции. В апреле — августе их кредитный портфель вырос на 4%, в то время как у остальных банков динамика была отрицательной.

Стоимость риска топ-30 банков в первом полугодии была ниже, чем у остальных участников отрасли: 2,6% против 3,3%. В результате падение рентабельности капитала (ROE) крупнейших банков оказалось менее ощутимым, а по ее абсолютным значениям они почти вдвое опережают банки вне топ-30.

Эффективность бизнеса 30 крупнейших банков в первом полугодии увеличилась. Несмотря на снижение общего показателя ROE, они повысили рентабельность до вычета резервов на возможные потери благодаря возросшим чистой процентной марже и операционной эффективности.

По прогнозу НКР, совокупные активы банковского сектора по итогам 2020 года могут достичь рекордных 110 трлн рублей, показав абсолютный прирост в 13—14%. Повышение с исключением валютной переоценки активов составит порядка 6—8%. Кредитный портфель без учета валютной переоценки увеличится на 8—10% к концу года и составит около 64 трлн рублей.

Лидером по темпам роста останется ипотека (15—17%, что примерно соответствует темпам 2019 года). Потребительское кредитование покажет самый слабый рост за три года — 8—10%, что вдвое хуже прошлогодних итогов. Подъем в пределах 10% будет наблюдаться и в автокредитовании. Рост кредитования малого и среднего бизнеса может немного усилиться по сравнению с 2019 годом — с 10% до 12—13% — за счет более активной выдачи кредитов в рамках господдержки.

Чистая прибыль сектора по итогам года составит 1,2—1,3 трлн рублей против 1,7 трлн в 2019 году. ROE в среднем по банковской отрасли вернется на уровень 2018 года — 11%.

По мнению НКР, рост доли проблемных кредитов усилится в IV квартале. Однако устойчивости банковского сектора это не угрожает: запас капитала топ-30 банков позволяет выдержать единовременное полное обесценение 10% кредитного портфеля. Для сравнения: в 2009 году кредитный шок был вдвое слабее.



В числе прочего в обзоре говорится, что агентство считает маловероятной реализацию негативного сценария с введением длительных жестких карантинных мер по аналогии с действовавшими в апреле — июне: скорее речь может идти об отдельных ограничительных мерах на период ухудшения эпидемиологической ситуации.