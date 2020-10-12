На существенный рост киберпреступлений повлияли последствия распространения коронавирусной инфекции COVID-19, этом заявил заместитель министра внутренних дел — руководитель следственного департамента МВД Сергей Лебедев в интервью «Коммерсанту» . В частности этому способствовал переход многих сфер общественных отношений, включая удаленный режим работы, товарный и денежный обороты, в интернет-пространство.

«По мнению наших специалистов, именно нарастающее использование онлайн-сервисов обусловливает постоянный и значительный рост числа преступлений, совершенных с использованием IT-технологий. Причем это касается не только России», — отметил Лебедев. По его словам, число киберпреступлений, совершенных с использованием сети Интернет, возросло на 82%, средств мобильной связи — более чем в два раза, с использованием банковских карт — почти в шесть раз.

МВД и другие правоохранительные органы реагируют на ситуацию, наращивая свои технические возможности и создавая специализированные подразделения, добавил генерал-майор юстиции.

«Лица, использующие даркнет и криптовалюты для сокрытия преступной деятельности, не могут быть уверены в своей анонимности и безопасности. Следственные органы МВД России, в частности, наработали достаточно обширную положительную практику противодействия наркопреступности. По ряду возбужденных уголовных дел в качестве обвиняемых привлечены реальные хозяева и администраторы размещенных в даркнете интернет-магазинов, из незаконного оборота изъяты тонны наркотических средств, произведенных подпольными лабораториями», — сообщил Лебедев.

Учитывая масштабы и общественную опасность киберпреступности, решением руководства МВД России в органах внутренних дел созданы специализированные подразделения по раскрытию и расследованию IT-преступлений, принимаются системные меры по совершенствованию нормативно-правовой базы этого направления оперативно-служебной деятельности, укреплению взаимодействия с другими правоохранительными и контрольно-надзорными органами.