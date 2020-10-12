Развитие цифровых технологий позволило Банку ДОМ.РФ сделать более доступным премиальное обслуживание своих клиентов во всех регионах России. В частности, Банк ДОМ.РФ намерен активно развивать пакет услуг «Премиальный».

Пользователи этого сервиса могут обменять валюту по выгодному курсу без брокерского счета и дополнительных затрат на его обслуживание в мобильном приложении. Конвертация происходит по динамичному курсу, максимально приближенному к биржевому — с разницей всего в 5 копеек по долларам и евро, а по английским фунтам и швейцарским франкам — до 30 копеек. При этом клиенты не ограничены в суммах конвертации в мобильном банке.

«Развитие финтеха позволяет нам делать премиальные продукты более доступными. Это происходит на фоне переориентации банков на максимально широкую аудиторию, пусть и с более низким достатком. Доходность сейчас обеспечивается не объемами одной сделки, а количеством клиентов», — отметил заместитель председателя правления Банка ДОМ.РФ Данила Литвинов.

Другие преимущества пакета услуг «Премиальный»: бесплатное снятие наличных в любых банкоматах в России и за рубежом, повышенное начисление процентов по вкладам и широкие возможности бесплатного обслуживания. С учетом текущих условий в пакет включены новые услуги: организация доставки продуктов на дом, вызов специалистов по ремонту техники и уборки помещений, оказание медицинской поддержки (вызов врача, поиск лекарств, информирование о вакцинации).

Премиальные карты Банка ДОМ.РФ позволяют получить кешбэк в размере 10% при бронировании отелей на www.travel.domrfbank.ru и 5% в наиболее популярных категориях: авиакомпании, аренда автомобилей, турагентства, магазины Duty Free, рестораны и кафе, фастфуд, кинотеатры, музеи, картинные галереи, парки аттракционов, АЗС — с возможностью параллельных ежемесячных выплат до 10 тыс. рублей и до 200 долларов США или евро по каждому из счетов. Подробнее узнать о пакете услуг «Премиальный» можно на сайте Банка ДОМ.РФ по ссылке.