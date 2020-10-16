Некоторые банки на текущей неделе ввели новые вклады, а также изменили ставки по действующим. Разберемся в нововведениях.

ВТБ ввел новый вклад «История успеха», приуроченный к 30-летнему юбилею банка. Вклад открывается от 30 тыс. рублей на 548 дней. Базовая процентная ставка при открытии в офисе — 4,4%, онлайн — 4,5% годовых. При подключении опции «Сбережения» процентная ставка при открытии в офисе составит 5,4%, онлайн — 5,5% годовых.

Банк «Санкт-Петербург» ввел вклад «Счастливая неделя online», приуроченный к юбилею кредитной организации. Депозит открывается в сумме от 10 тыс. рублей на 181, 367, 548 или 1 097 дней. Процентная ставка устанавливается в зависимости от срока вклада и составляет 4,3—4,5% годовых. Дополнительные взносы и частичное снятие средств не предусмотрены. Выплата процентов осуществляется в конце срока.

Уральский Банк Реконструкции и Развития предлагает вклад «Доходный». Оформить депозит можно только через интернет-банк. Минимальная сумма — 1 тыс. рублей. Срок — 1 100 дней. Процентная ставка составляет 5,5% годовых. Выплата процентов — в конце срока.

Московский Областной Банк и СМП Банк повысили ставку по вкладу «Маневр». Срок вклада составляет 182 дня и разделен на два периода начисления процентов: с первого по 91-й день — 5%, с 92-го по 182-й день также 5% годовых (ранее — 4,6% и 4,7% годовых). Минимальная сумма — 50 тыс. рублей. Дополнительные взносы и расходные операции не предусмотрены.

Банк «Капитал» ввел два новых вклада: «Юбилейный» и «Юбилейный Премиум». Депозит «Юбилейный» открывается от 10 тыс. рублей. Доходность составит 4,2—4,5% годовых. Минимальная сумма вклада «Юбилейный Премиум» — 2 млн рублей. Доходность — 4,5—4,6% годовых.

Примсоцбанк ввел новый вклад «Новогодний чулок». Вклад открывается от 10 тыс. рублей на 367 дней. Процентная ставка при размещении средств на депозите в отделении — 5,2%, а при открытии вклада через интернет-банк — 5,3% годовых.

Банк «Восточный» повысил процентную ставку по вкладам на срок 367 дней на 0,25 процентного пункта. Данные изменения действуют по депозитам «Восточный» и «Сберкнижка». Вклады открываются в рублях на сумму от 30 тыс. рублей. Размер ставки по ним составляет от 3,4% до 5,35% годовых и зависит от срока размещения денежных средств, их суммы и региона.