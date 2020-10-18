✅ Банк России начал общественное обсуждение возможностей и перспектив выпуска цифрового рубля — цифровой формы российской национальной валюты. Регулятор разъясняет, что цифровой рубль сходен с банкнотами, так как он имеет уникальный цифровой код (по аналогии с серией и номером банкноты) и эмитируется Центральным банком, поэтому цифровую валюту Центрального банка (ЦВЦБ) иногда называют «цифровыми наличными». По словам главы комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова, цифровой рубль в экспериментальном режиме может появиться в России уже в следующем году.

✅ «Яндекс» и TCS Group Holding PLC Олега Тинькова (группа «Тинькофф») прекращают переговоры о возможной покупке «Яндексом» 100% акционерного капитала «Тинькофф». Основатель банка Олег Тиньков объяснил срыв сделки с «Яндексом». Бизнесмен назвал «Яндекс» «забюрокраченной компанией», в будущее которой он не верит. Директор «Яндекса», в свою очередь, также прокомментировал срыв сделки с «Тинькофф». В ЦБ уже заявили, что проверят несостоявшуюся сделку на предмет установления признаков инсайдерской торговли.



✅ Начался второй этап госпрограммы по выплате кешбэка за отдых и поездки по России. Он продлится до 5 декабря, но будет действовать по новым правилам. Банки.ру разбирается, стали ли условия акции привлекательнее и какие есть подводные камни.

✅ Экономисты предрекли доллару исторический обвал: с начала года доллар подешевел к евро почти на 10%, к иене — на 3—4%, это очень необычное поведение валютного рынка в условиях острейшего кризиса. По мнению экономиста Стивена Роуча, это симптом долгосрочного упадка доллара. Во-первых, этому способствует торговый дефицит США, который сейчас усиливается, что нетипично для кризисных времен, считает Роуч. Второй ключевой фактор — запредельно низкий уровень сбережений в США.



✅ Представьте ситуацию: вы болели и потратили на лечение немалую сумму денег. Хорошая новость — часть этих средств можно вернуть в виде налогового вычета. Каким образом? Рассказываем.



✅ Банки.ру запускает подкаст об инвестициях «Это к деньгам». Первый выпуск уже доступен на крупнейших стриминговых платформах. В первом выпуске речь пойдет о том, с каких сумм стоит начинать инвестировать и как правильно выбрать брокера. Отвечают на эти и другие вопросы приглашенные эксперты.

