Банк «Открытие» с 12 октября 2020 года предлагает новым клиентам банка — владельцам малого и среднего бизнеса, а также индивидуальным предпринимателям акцию «Двойная польза», сообщает пресс-служба кредитной организации.

«В течение трех месяцев с даты открытия счета предприниматели смогут бесплатно получить обслуживание в рамках пакетов услуг «Быстрый рост» или «Свой бизнес», а также совершать любое количество межбанковских платежей сверх установленного лимита, включенного в эти пакеты услуг», — говорится в релизе.

Кроме того, клиентам банка будут доступны бесплатные безналичные зачисления на расчетные счета на ПУ «Быстрый рост».



Чтобы воспользоваться предложением, клиентам надо просто оформить заявку на открытие счета на сайте банка.

Акция продлится до 31 декабря 2020 года включительно.