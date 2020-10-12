Рубль завершил основную валютную сессию понедельника ослаблением к доллару и евро, свидетельствуют данные Московской биржи.



Курс доллара расчетами «завтра» на 19:00 мск повысился на 36 копеек к предыдущему закрытию и составил 77,13 рубля. С начала торговой сессии было проведено 39,4 тыс. сделок на 2,1 млрд долларов, диапазон котировок составил 76,84—77,265 рубля за доллар.

Курс евро на тот же момент времени равнялся 91,0675 рубля, увеличившись на 26 копеек по сравнению с предыдущим закрытием. С этим инструментом было проведено 5,6 тыс. сделок на 263,7 млн евро по курсам от 90,7275 до 91,1675 рубля за евро.

Кроме ситуации в ценах на нефть, негативно на рубле сказалась и динамика валют развивающихся стран, которые в ходе сегодняшней сессии несли потери, отмечает главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич.

«В результате пара доллар/рубль смогла отыграть часть потерь, понесенных в рамках прошлой недели, однако продолжила торговаться ниже сопротивления на уровне 77,5 рубля», — комментирует эксперт.

По его прогнозу, в случае дальнейшего ухудшения ситуации на рынке энергоносителей и снижения спроса на валюты EM к концу недели американская валюта может закрепиться в диапазоне 77,5—80 рублей.