Страховой рынок РФ по итогам первого полугодия 2020 года остался на уровне первого полугодия 2019-го, объем собранных премий составил 739 млрд рублей. Такие данные приводит рейтинговое агентство «Эксперт РА» в обзоре «Итоги первого полугодия 2020 года на страховом рынке и прогноз на 2020 год: выстоять под давлением» .

Рынок non-life (категории страхования, не относящиеся к страхованию жизни) в абсолютном выражении прибавил 0,8% и достиг 560 млрд рублей. Рынок страхования жизни, напротив, сократился на 2,5%, до 179 млрд.

В четырех из шести крупнейших non-life-сегментов страхового рынка положительная динамика премий, наблюдавшаяся в I квартале 2020 года, сменилась на отрицательную во II квартале. Темпы прироста премий по non-life-страхованию в I квартале текущего года относительно I квартала 2019-го увеличились до 11,6%, а во II квартале взносы сократились на 11,3%. Рынок страхования жизни в I квартале 2020 года вырос на 15,9%, во II квартале — сократился на 18,4%.

Рынок страхования продолжит оставаться под давлением экономического спада, вызванного COVID-19, ожидают аналитики. По их оценкам, суммарный объем страхового рынка потеряет 4—5% премии и составит порядка 1,42 трлн рублей по итогам 2020-го. «Давление на динамику будет оказывать сокращение доходов населения и бизнеса, а также последующее снижение кредитной, инвестиционной, покупательской и предпринимательской активности после реализации отложенного за период самоизоляции спроса. Ситуация с коронавирусом продолжит оставаться существенным фактором неопределенности и основной причиной отклонений от прогноза», — отмечается в материале.



По прогнозу «Эксперт РА», страховой рынок non-life в 2020 году по сравнению с 2019-м сократится на 5—6%, до 1 трлн рублей. В наименьшей степени негативным тенденциям будет подвержен обязательный сегмент — ОСАГО, который сохранит объемы премий на уровне 2019 года. Итоги рынка страхования жизни в 2020 году лишь немного уступят 2019-му: снижение премий будет незначительным — 1—2%. Объем составит чуть более 400 млрд рублей. Поддержку сегменту окажут невысокие банковские ставки и оживление на рынках потребительского и ипотечного кредитования.