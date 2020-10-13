Стоимость нефти в ближайшие 20 лет останется выше 50 долларов за баррель, а в базовом сценарии может вырасти до 71 доллара за баррель к 2025 году до 76 к 2030-му и до 85 за баррель к 2040-му. Это следует из доклада Международного энергетического агентства World Energy Outlook 2020, поступившего в ТАСС.

В долгосрочном прогнозе до 2040 года МЭА рассматривает несколько сценариев развития энергорынков после пандемии. Так, в базовом сценарии Stated Policies Scenario агентство предполагает, что постепенно контроль над пандемией коронавируса миру удастся получить в 2021 году. В этом случае глобальная экономика вернется на докризисные уровни до конца того же года. Также в этом сценарии страны продолжают реализовывать начатую политику в отношении климатических целей.

Если победить коронавирус в 2021 году не удастся, а восстановление экономик затянется (Delayed Recovery Scenario), то цена на нефть будет расти и в этом случае, но уже до 59 долларов за баррель к 2025 году и до 72 долларов к 2040 году. В более радикальном сценарии (Sustainable Development Scenario), в котором человечество ускоряет достижение климатических целей Парижского соглашения, предполагается, что нефть стоит 57 долларов за баррель в 2025 году, но к 2040 году дешевеет до 53 за баррель.

Повышению цен в долгосрочной перспективе будет способствовать необходимость поддерживать баланс предложения на рынке. А для стимулирования инвестиций требуется рост цен до 70 долларов за баррель в течение ближайших пяти лет, отмечается в докладе МЭА.

«После этого цены стабилизируются в диапазоне 75—85 долларов за баррель», — говорится в прогнозе.

Согласно прогнозу, эпоха роста мирового потребления нефти подходит к концу и завершится в период до 2030 года.

«Эпоха роста мирового спроса на нефть подойдет к концу в течение десяти лет, но форма восстановления экономики является ключевой неопределенностью», — отмечается в докладе. Однако даже по самым благоприятным для нефти сценариям (всего их четыре в докладе) спрос выйдет на плато до 2030 года. Если борьба с коронавирусом затянется, то глобальное потребление нефти больше не превысит 100 млн баррелей в сутки.

Отчасти на это влияет и потребительское поведение, указывает МЭА. «Чем дольше длятся локдауны, тем сильнее меняется поведение потребителей. Например, нормой стала работа из дома и привычка избегать авиаперелетов», — объясняют эксперты агентства. Впрочем, другие перемены в поведении потребителей, напротив, помогают поддерживать спрос на нефть. Среди них боязнь общественного транспорта, возросшая популярность внедорожников и отсроченная замена старых автомобилей.

Базовый сценарий (Stated Policies Scenario) МЭА предусматривает, что взять под контроль ситуацию с пандемией коронавируса получится в 2021 году. В этом случае спрос на нефть увеличится на 5 млн баррелей в сутки, но на докризисный уровень выйдет только в 2023 году.

При этом пик спроса уже пройден в развитых странах, где потребление нефти ниже максимума 2005 года. К 2030 году спрос в странах ЕС, например, будет на 5 млн баррелей в сутки ниже уровня 2019 года. Впрочем, это снижение будет сполна компенсировано ростом потребления нефти в развивающихся странах — на 9 млн баррелей в сутки к 2030 году.

Если же борьба с коронавирусом затянется (Delayed Recovery Scenario), то на докризисные уровни потребление нефти выйдет только в 2027 году.

Наконец, самый радикальный сценарий (Net Zero Emissions by 2050 Case), согласно которому человечество поставит цель снизить выбросы СО2 до нуля к 2050 году, предполагает, что спрос на нефть опустится с 98 млн баррелей в сутки в 2019 году до 65 млн баррелей в сутки к 2030 году.

Мировой кризис, связанный с распространением коронавирусной инфекции, и его последствия могут привести к тому, что более 100 млн человек по всему миру лишатся доступа к электроэнергии, следует из доклада МЭА.

«Рост уровня бедности во всем мире может сделать основные услуги по электроснабжению недоступными для более чем 100 млн человек, которые уже были подключены к электросети, что заставило эти домохозяйства снова полагаться на более загрязняющие и неэффективные источники энергии», — считают аналитики агентства.



По оценкам организации, количество людей в странах Африки к югу от Сахары, не имеющих доступа к электроэнергии, в 2019 году составляло около 580 млн человек, или три четверти всего населения этих стран. В 2020 году эта цифра увеличится.