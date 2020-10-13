Доходы федерального бюджета от дивидендов госкомпаний в текущем году могут составить 431 млрд рублей, на 29% меньше ожиданий, но к 2023 году они могут вырасти до 675 млрд. Об этом заявил руководитель Росимущества Вадим Яковенко в ходе заседания комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям.

«Говоря о проекте бюджета на 2021—2023 годы, хотелось бы начать с дивидендов госкомпаний, которые составляют основную долю доходов, администрируемых Росимуществом», — сказал перед этим он.

Яковенко напомнил, что Росимущество и Минфин занимают единую позицию по поводу формирования дивидендной политики госкомпаний, которая состоит в обеспечении направления на выплату дивидендов не менее 50% прибыли по МСФО. «Мы оцениваем, что в текущем году дивидендный поток составит порядка 431 миллиарда рублей. Следует отметить, что это, конечно, ниже ранее запланированных показателей примерно на 29%, но это обусловлено объективными причинами – эпидемиологической обстановкой. 2021 год – порядка 292 миллиарда поступлений мы ожидаем, 2022 год – 553 миллиарда, то есть уже идем в рост, и к 2023 году достигнуть показателя 675 миллиардов рублей», — сообщил Яковенко.

Поступления от аренды имущества ожидаются на 12 млрд рублей, что «где-то на 26% ниже планируемых, план ожидался в районе 16 миллиардов рублей». «Начиная со следующего года мы также планируем нарастить этот показатель: 2021 год – 14 с лишним миллиардов, 2022 год – уже 14,6 миллиарда, 2023 год – в таком же ключе, порядка 14,5 миллиарда», — продолжил Яковенко. «В части продажи акций мы ожидаем, что по итогам 2020 года поступления от массовой приватизации составят порядка 3,6 миллиарда рублей. План приватизации в этой части исполнен практически на 97%, нам осталось собрать 100 миллионов рублей до конца года», — добавил он.

Яковенко отметил, что усилия Росимущества будут направлены на повышение качества корпоративного управления. Совместно с Минфином, по его словам, проведена и большая работа по разработке новых подходов к системе ключевых показателей эффективности деятельности госкомпаний. «Считаем, что следует актуализировать действующую систему ключевых показателей эффективности, повысив роль финансово-экономических показателей, а также проводить на постоянной основе бенчмаркинг по группам компаний. При этом, решая задачу социально-экономического развития страны, безусловно, необходимо уделять внимание и отраслевым показателям», — полагает глава Росимущества.