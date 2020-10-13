Банк России начал общественное обсуждение возможностей и перспектив выпуска цифрового рубля — цифровой формы российской национальной валюты. С этой целью регулятором подготовлен тематический консультативный доклад .

«Решение о выпуске цифрового рубля еще не принято, еще рано говорить о тех или иных сроках его внедрения, — подчеркивает регулятор. — Но, на наш взгляд, уже сейчас необходима активная и глубокая проработка данного вопроса как с экономической, так и с технологической точки зрения… Важно, чтобы мы были готовы к своевременному введению цифрового рубля, если станет бесспорной необходимость этого в интересах российской экономики».



Предполагается, что цифровой рубль будет «все тем же российским рублем», который будет выпускаться Банком России в цифровой форме дополнительно к существующим формам денег. Регулятор разъясняет, что, с одной стороны, цифровой рубль сходен с банкнотами, так как он имеет уникальный цифровой код (по аналогии с серией и номером банкноты) и эмитируется Центральным банком, поэтому цифровую валюту Центрального банка (ЦВЦБ) иногда называют «цифровыми наличными». «Продолжая аналогию с наличными — должна быть возможность использования цифрового рубля в офлайн-режиме... Для этого необходима разработка специальной инфраструктуры», — указывают в ЦБ. С другой стороны, благодаря цифровой форме цифровой рубль имеет и свойства безналичных денег, которые не имеют физического носителя и открывают возможности для развития дистанционных платежей и расчетов. Таким образом, цифровой рубль в случае его внедрения объединит в себе свойства и преимущества наличных и безналичных денег.

В числе прочего подчеркивается, что цифровой рубль — это не криптовалюта: у криптовалют отсутствует единый эмитент, а также гарантии защиты прав потребителей, их стоимость подвержена серьезным колебаниям.

Согласно задумке, граждане будут иметь возможность зачислять цифровые рубли на свои электронные кошельки и пользоваться ими с помощью мобильных устройств и других носителей как в онлайн-режиме, так и в отсутствие доступа к Интернету и мобильной связи. «Для операций в режиме офлайн, без доступа к сетям связи, пользователи смогут предварительно зарезервировать определенную сумму цифровых рублей в своем электронном кошельке, подобно тому, как сейчас они берут с собой наличные, когда едут в места, где могут не приниматься платежные карты. А в режиме онлайн операции могут совершаться аналогично безналичным расчетам», — поясняет регулятор. Цифровой рубль дополнит денежное обращение и будет использоваться одновременно с наличными рублями и средствами населения и предприятий на счетах в коммерческих банках. Граждане и предприятия, исходя из своих потребностей, смогут свободно переводить свои деньги из одной формы в другую, то есть из цифрового рубля в наличные или на счет в банке и обратно.



Названы сценарии использования цифрового евро Введение цифрового евро могло бы способствовать появлению инноваций в розничных платежах.

«В случае введения цифрового рубля как общедоступного платежного инструмента должна быть проведена целевая программа обучения», — рассуждают в Центробанке.

В числе прочего отмечается, что при использовании цифрового рубля для оплаты товаров, работ или услуг должна быть обеспечена надежная защита прав потребителей, в том числе, например, включение информации об оплате цифровыми рублями в документы, подтверждающие покупку (оплату) товара, работы или услуги.

«Система расчетов в цифровых рублях должна предусматривать многоуровневую систему защиты от несанкционированных (мошеннических) операций, включающую механизмы автоматического выявления таких операций, с целью их дополнительного изучения, подтверждения или приостановления, а также возможность установления лимитов на операции в цифровом рубле, в том числе настраиваемых потребителем самостоятельно. При реализации офлайн-режима цифрового рубля отдельное внимание следует уделить подтверждению платежеспособности цифровых рублей, предъявляемых к оплате в этом режиме», — также говорится в докладе.

Предполагается, что применение передовых технологий при разработке цифрового рубля будет способствовать снижению издержек на проведение расчетов и повышению финансовой доступности, а также открывать возможности для развития финансовых услуг и инструментов, соответствующих потребностям новой цифровой экономики.

В числе прочего в материале подчеркивается, что Банк России также будет принимать во внимание возможные эффекты появления цифрового рубля при проведении политики по обеспечению ценовой и финансовой стабильности, в стратегии обеспечения информационной безопасности финансовой сферы.

«Центральные банки изучают возможное влияние введения ЦВЦБ на финансовый сектор, условия реализации денежно-кредитной политики и политики по обеспечению финансовой стабильности. В частности, предполагается, что банковскому сектору необходимо будет выработать подходы к работе, управлению рисками и структурой своего баланса в условиях, когда средства клиентов будут перемещаться между текущими счетами и ЦВЦБ. Это может вызывать усиление конкуренции между банками за клиентов, что, возможно, отразится на уровне ставок по депозитам и кредитам, а также на динамике кредитования. Отмечается, что в условиях обращения ЦВЦБ может усилиться роль инструментов предоставления ликвидности банковскому сектору центральными банками, а это может потребовать уточнения их операционной процедуры. Кроме того, обсуждается, что в случае экономических кризисов могут наблюдаться эффекты резкого перетока средств субъектов экономики в ЦВЦБ — точно так же, как в таких ситуациях наблюдается переток в наличные деньги. С целью стабилизации обстановки центральные банки должны иметь наготове инструменты для предоставления рефинансирования банкам в необходимом объеме и в краткие сроки», — говорится в материале.

Из него следует, что разработка цифрового рубля будет вестись поэтапно: после оценки возможностей и перспектив введения цифрового рубля и определения его концепции с учетом общественных консультаций планируются проведение пилотного проекта с ограниченным кругом пользователей и разработка платформы цифрового рубля. После этого может быть принято решение о целесообразности и дальнейших шагах по запуску цифрового рубля. Сроки реализации каждого из этапов будут определены в дальнейшем.



Банк России рассчитывает получить «содержательную обратную связь» по докладу до 31 декабря 2020 года.