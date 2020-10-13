СберБанк произвел кадровые изменения в розничном блоке, а также обновляет состав правления. Соответствующие сообщения банк распространил во вторник.

Так, заместитель председателя правления, руководитель блока «Розничный бизнес» Светлана Кирсанова приняла решение продолжить свою карьеру вне банка. Она работала в банке с 2014 года, а в 2018-м была назначена зампредом правления и возглавила указанное бизнес-направление.

Кирсанова курировала стратегические направления работы банка на розничном рынке, в том числе отвечала за реализацию цифровой трансформации. «Годы работы Светланы в нашем банке прошли под знаком внедрения самых передовых решений», — отметил, комментируя уход Кирсановой, президент, председатель правления СберБанка Герман Греф.

Руководителем блока «Розничный бизнес» назначен Кирилл Царев, который также станет зампредом правления «Сбера». Он вступит в должность 15 октября. В банке уточняют, что назначение должно пройти соответствующее согласование со стороны ЦБ.

Царев окончил Санкт-Петербургский государственный морской технический университет, имеет два высших образования — экономическое и юридическое. Прошел обучение по программе развития руководителей высшего звена. До прихода в группу СберБанка в 2011 году он был заместителем председателя правления Международного Банка Санкт-Петербурга, в течение 12 лет возглавлял компанию «Интерлизинг». В группе «Сбера» Царев, в частности, руководил компанией «Сбербанк Лизинг». В ноябре 2018 года перешел на позицию вице-президента в блок «Корпоративно-инвестиционный бизнес» СберБанка, в августе 2020-го был назначен на должность старшего вице-президента, заместителя руководителя блока «Розничный бизнес». В настоящий момент он также является председателем совета директоров «СберЛизинга» и президентом Объединенной лизинговой ассоциации.

Кроме того, наблюдательный совет «Сбера» принял решение об изменении состава правления банка «в целях совершенствования модели управления и реализации стратегических планов группы до 2023 года».

Помимо Царева в состав правления после согласования этих кадровых решений с Центробанком войдут руководитель блока «Сеть продаж» Сергей Мальцев (также в статусе зампреда), руководитель блока «Управление благосостоянием» Наталья Алымова и руководитель блока «Финансы» Александра Бурико. Правление покинут Светлана Кирсанова и Олег Ганеев, переходящий на должность старшего вице-президента, ответственного за работу с крупными проблемными активами.



«Каждый из руководителей «Сбера», который войдет в состав правления, проявил себя как результативный управленец. Уверен, что экспертиза, профессиональный опыт коллег будут критически важны для решения задач нашей новой стратегией», — отмечает Греф.