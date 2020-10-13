Обновленное мобильное приложение банка «Русский Стандарт» RSB Mobile уже доступно для скачивания в App Store и Google Play, сообщает пресс-служба кредитной организации.



«Новшество мобильного банка RSB Mobile, которое оценят вкладчики, — обновленный дизайн онлайн-витрины оформления депозитов. Здесь существенно упрощен процесс подбора выгодного вклада. Теперь все ключевые параметры и преимущества депозита можно увидеть сразу на онлайн-витрине. К оформлению доступны как рублевые, так и валютные вклады», — говорится в релизе.

Помимо этого, для пенсионеров, желающих открыть в RSB Mobile новый вклад «Пенсионный», в приложении автоматически станут доступны индивидуальные условия по депозитам.

Теперь во вкладке «Мой банк» клиенты могут видеть все свои карты — как заблокированные, неактивированные, так и с истекшим сроком действия. Кроме того, в мобильном банке у клиентов появилась возможность погасить задолженность по неактивной карте либо заказать ее перевыпуск.

Еще одно нововведение — добавление во вкладку «выписка» платежных поручений для внутренних переводов. Теперь здесь отображаются поручения по переводам между счетами, по номеру телефона, адресу e-mail или номеру счета.