Держатели платежных карт банка «Зенит» получают кешбэк в 532 магазинах каталога Cashbackforce в категориях «Еда и напитки», «Электроника», «Спорт», «Образование» и другое, сообщает пресс-служба кредитной организации.



По условиям программы для получения кешбэка необходимо авторизоваться или зарегистрироваться с помощью e-mail или профиля в социальных сетях на странице «Cashbackforce Банк «Зенит». Далее выбрать магазин из каталога и оплатить покупки картой банка «Зенит».

Размер возврата денежных средств зависит от условий, установленных каждым конкретным магазином. После завершения оплаты на бонусный счет начисляется кешбэк, который можно перевести на банковскую карту.

Например, клиенты банка «Зенит» могут получить возврат денежных средств за покупку продуктов до 12%, предметов для занятия спортом — до 8%, товаров для дома — до 6%.