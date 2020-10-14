Мосгорсуд изменил меру пресечения для бывшего основного акционера банка «Югра» Алексея Хотина, обвиняемого в растрате в особо крупном размере, пишет РБК , ссылаясь на пресс-службу суда. Домашний арест заменен на запрет определенных действий до 15 января 2021 года. Также мера пресечения изменена бывшему президенту «Югры» Алексею Нефедову и бывшему председателю правления банка Дмитрию Шиляеву.

Алексей Хотин был задержан в апреле 2019 года по делу о растрате 7,5 млрд рублей, тогда же его отправили под домашний арест. На заседании Мосгорсуда судья решила, что запрашиваемые следствием условия домашнего ареста больше подходят под другую меру — о запрете определенных действий и выбрала именно ее. Условия этих ограничений схожи с ранее действовавшим домашним арестом: запрещены ночные выходы из дома, посещение массовых и общественных мероприятий, общение с другими участниками дела, Интернет и средства связи, кроме вызова скорой, пожарных и так далее.

АСВ требует с экс-топов «Югры» и ряда компаний более 317 млн долларов Ответчиками по иску значатся пять физических лиц и 14 компаний.

Уголовное дело против экс-банкира связано с деятельностью банка «Югра», лишившегося лицензии летом 2017 года. По версии ЦБ, собственники банка, выдавшего кредиты на 270 млрд рублей, использовали его для финансирования собственных проектов за счет денег вкладчиков. Банк был признан банкротом более чем через год после отзыва лицензии. Первоначально Хотину и другим обвиняемым вменялась растрата в 7,5 млрд рублей. Однако уже летом СКР возбудил новое дело против бывшего владельца банка «Югра» — о растрате 290 млрд рублей. В настоящее время следствие по основному делу не закончено.