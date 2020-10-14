Цифровой рубль в экспериментальном режиме может появиться в России уже в следующем году, пишут «Известия» . Об этом сообщил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Для этого был принят закон о цифровых финансовых активах, который вступит в силу с 1 января 2021 года. По словам депутата, появление нового вида рубля стимулирует рост спроса на технологию блокчейн. К цифровым деньгам уже проявил интерес ряд российских банков и компаний, отметил Аксаков.

В ЦБ подчеркнули, что решение о выпуске цифрового рубля еще не принято. Пока лишь представлены возможные варианты и способы реализации такой инициативы, а также необходимые функциональные требования.

Воспользоваться новым видом российских денег смогут как граждане, так и бизнес, государство, участники финансового рынка: 1 рубль наличными деньгами будет равноценен 1 рублю безналичных средств оплаты, а также цифровых. Трансакции с цифровым рублем для граждан будут аналогичны использованию электронных кошельков, платежных или мобильных приложений. Регулятор подчеркивает, что обычные деньги цифровой рубль не заменит.

Банк России начал общественное обсуждение цифрового рубля Решение о выпуске цифрового рубля еще не принято, но уже сейчас необходима активная и глубокая проработка данного вопроса как с экономической, так и с технологической точки зрения, считают в ЦБ.

По мнению экспертов, хотя цифровые деньги снижают затраты на выпуск наличных, они значительно более уязвимы. Например, в случае межгосударственных кибератак у всех россиян могут пропасть деньги, тогда возникнет хаос. Выпуск цифрового рубля позволит повысить прозрачность экономики, сократить объем теневого сектора, улучшить собираемость налогов, считают эксперты. Цифровая валюта будет востребована, так как она упростит трансакции в Интернете. Но эмиссия со стороны регулятора будет менее привлекательной для целей сбережения, так как на нее станут влиять те же геополитические риски, что и на обычный рубль, отметили эксперты.