📰 За девять месяцев 2020 года «ВЭБ.РФ» заработал «молчунам» около 6,7% годовых — по сравнению с первым полугодием доходность расширенного портфеля пенсионных накоплений немного снизилась, пишет «Коммерсант» . Для сохранения доходности инвестиций госуправляющий продолжает увеличивать в портфеле долю корпоративных облигаций, объем которых достиг исторического максимума. Часть этих бумаг составили «вечные» бонды, выпущенные ОАО «РЖД». ВЭБ действует в тренде, уходя в риск для получения доходностей, однако делает это на государственный манер, отмечают эксперты.

📰 Малый и средний бизнес получил 1 трлн рублей льготных кредитов, пишут «Ведомости» , ссылаясь на Минэкономразвития. Всего по итогам семи месяцев 2020 года МСБ было выдано 3,9 трлн рублей. Наибольшим спросом пользуется кредитование на возобновление деятельности по ставке 2% с полным субсидированием всей суммы кредита за счет государства при условии сохранения численности сотрудников. Представители бизнеса полагают, что с учетом наступления второй волны пандемии уже принятых мер поддержки бизнеса может быть недостаточно.

📰 Колебания рубля заметно уменьшились с конца прошлой недели, позволив курсу стабилизироваться, пишет «Российская газета» , ссылаясь на ведущего аналитика FxPro Александра Купцикевича. Геополитический фон не позволяет говорить, что все риски ушли, но в целом на рынках сохраняется весьма позитивный настрой. Рубль имеет сравнительно ограниченный потенциал для краткосрочного ослабления в перспективе недель, но при этом больше шансов на развитие отскока в ближайшие дни, пока рынки не обеспокоены повторным локдауном (самоизоляцией).

📰 «Газпром» завершил размещение первых для себя «вечных» еврооблигаций: он занял 1,4 млрд долларов и 1 млрд евро, пишет РБК . Данный выпуск является первым в России полностью рыночным выпуском бессрочных субординированных облигаций в долларах и евро. Никогда прежде российские эмитенты не размещали эти выпуски в таких объемах. Интерес к бумагам «Газпрома» объясняется повышенной доходностью и высоким кредитным качеством эмитента, потенциально возможная отмена купонов защищена стабильной выплатой дивидендов, которую не планируют снижать в ближайшем будущем, отметили эксперты.

📰 Курс биткоина вернулся к отметкам полуторамесячной давности, превысив 11,7 тыс. долларов, пишет «Коммерсант» . За неделю криптовалюта прибавила в цене почти 8%. Вторая по востребованности в мире криптовалюта — Ethereum — подорожала за неделю на 12%, до отметки 380 долларов. Восстановление котировок виртуальных валют произошло на фоне ослабления курса доллара. По мнению экспертов, законодательные инициативы по легализации токенов различных криптовалютных и блокчейн-проектов будут оказывать общее положительное влияние на рынок. Новости о крупных инвестициях в криптоактивы тоже поспособствуют росту стоимости биткоина.