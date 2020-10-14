Басманный суд Москвы арестовал еще несколько счетов бывшего министра Открытого правительства РФ Михаила Абызова, сообщили в пресс-службе суда.

«Басманным районным судом Москвы разрешено наложение ареста на имущество Михаила Абызова, а именно денежные средства в разной валюте, находящиеся на счетах, открытых в ПАО «Совкомбанк» компаний «Беста Холдингс Лимитед», «Алинор Инвестментс Лимитед», «Куллен Холдингс Лимитед», «Лисенто Инвестментс Лтд», «Вантросо Трейдинг Лтд», — рассказала пресс-секретарь суда Ирина Морозова.

Арест был наложен 7 июля, решение вступило в законную силу.

Ранее Следственный комитет России завершил расследование дела экс-министра и других обвиняемых. По данным следствия, Абызов, являясь бенефициарным владельцем ряда офшорных коммерческих организаций, создал и возглавил преступное сообщество: действуя в соучастии с иными лицами, он похитил мошенническим путем денежные средства в размере 4 млрд рублей, принадлежащие «Сибирской энергетической компании» и «Региональным электрическим сетям». Похищенные деньги были выведены за рубеж.