Опасения, что в результате переписи станут известны доходы человека, не имеют оснований, так как такого вопроса в переписных листах нет. Об этом заявил журналистам заместитель руководителя Федеральной службы государственной статистики Павел Смелов, отметив, что о доходах человека можно гораздо больше узнать из той информации, которую сам человек публикует о себе на страницах социальных сетей.

Как отметил Смелов, переписные листы Всероссийской переписи населения не содержат персональной информации.

«То есть никогда и никто потом не узнает, что этот лист принадлежит вам. Во-вторых, не содержится вопросов о сумме доходов, ваше это жилье или не ваше жилье. Как вы сдаете это жилье в аренду, нас тоже не интересует. Мы просто уточняем некоторые факты из вашей жизни, причем я могу сказать, что если залезть на ваши соцстранички в Интернете — в Facebook или Instagram, — там про ваш доход можно узнать больше, чем из переписного листа. Поэтому там я советую иногда быть более сдержанными всем», — отметил Смелов.

В отношении работы в нынешней переписи населения появился дополнительный вопрос — не только о наличии работы, но и о месте. По словам замглавы Росстата, это связано с повышением мобильности населения и появлением дистанционных форм работы. Вопрос о заработной плате предполагает вопрос о наличии источника дохода.

«Мы спрашиваем только источник — сам факт. Вот у вас есть заработная плата, или вы что-то производите и продаете. Причем, как вы это производите и продаете, нас тоже не интересует — мы же не спрашиваем, зарегистрированы вы в налоговой или нет. Это дело налоговой, пусть они сами и разбираются. Наша задача — просто понять структуру занятости населения, то есть насколько люди заняты, где и как», — пояснил замглавы Росстата.