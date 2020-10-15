Для восстановления инвестиционной активности наряду с запуском новых механизмов власти также модернизируют уже имеющиеся — базой для запуска нового инвестиционного цикла должна стать поддержка проектов в отраслях и регионах, пишет «Коммерсант» . Об этом сообщил на совещании у президента глава Минэкономразвития Максим Решетников. По его словам, в каждом субъекте РФ должен появиться реестр инвестпроектов, связанный со всеми мерами поддержки. Власти делают ставку на запуск механизма соглашений о защите и поощрении капиталовложений для гарантий инвесторам неизменности условий их работы — с 1 апреля его планируется масштабировать и на регионы. Дополнит этот механизм фабрика проектного финансирования, предполагающая покрытие 80% стоимости проекта синдицированными кредитами. Рассматривается возможность расширения мандата «фабрики» на пулы проектов и проекты с длительными сроками окупаемости.

Для повышения инвестактивности в регионах Минэкономразвития предлагает распространить инвествычет по налогу на прибыль организаций на затраты на производственные здания. Обсуждается и расширение сроков планирования выплат компенсаций вычета регионам. Новой мерой поддержки инвестиций должны стать инфраструктурные облигации.

Пока новый инвестцикл не проявляет себя в экономической статистике. По оценке ЦМАКП, в августе восстановление инвестактивности замедлилось, предложение инвесттоваров выросло к июлю лишь на 0,7% (месяцем ранее — на 6,6%), в основном за счет роста импорта машин и оборудования. Аналитики оценивают снижение инвестиций в основной капитал в августе на 1,6% в годовом выражении. По данным Росстата, во II квартале капвложения снизились на 7,6% после роста на 1,2% в I квартале.

Сентябрьские опросы Института Гайдара подтверждают отказ компаний от восстановления инвестпланов. Активное использование властями в условиях кризиса поддержки кредитования текущей деятельности показало предприятиям возможность получения или расширения такой поддержки и на инвестиционную активность, отмечает автор исследования Сергей Цухло. Снижение процента по кредитам, субсидии, гарантии, госучастие могли бы стимулировать капвложения почти у половины предприятий, а налоговые льготы упоминают лишь 42% компаний.