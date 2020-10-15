Азиатско-Тихоокеанский Банк в ноябре запускает новый процесс по улучшению качества обслуживания юридических лиц. Теперь клиент сможет направлять в банк предварительно электронную заявку на проведение операции через «Интернет-банк Faktura.ru», что сократит время оформления документов.

Ранее данный сервис в виде пилотного проекта был реализован в 16 подразделениях АТБ в Амурской области, Республике Бурятия, Забайкальском крае, Камчатском крае, Иркутской области, Республике Саха (Якутия). Новый процесс улучшил качество и скорость предоставляемых услуг, был признан успешным и внедрен на постоянной основе во всех регионах присутствия банка.

Обслуживание по принципу «одного окна» дает следующие преимущества:

формирование приходных/расходных кассовых ордеров на основании данных электронных заявок, оформленных юридическими лицами в системе дистанционного банковского обслуживания «Интернет-банк Faktura.ru»;

отсутствие необходимости оформления чека при направлении юридическим лицом электронной заявки на снятие денежных средств в системе «Интернет-банк Faktura.ru»;

обслуживание юридических лиц по данным операциям у одного сотрудника банка (кассира) по принципу «одного окна» бухгалтер-операционист исключается из процесса обслуживания;

наличие программного контроля для закрытия операционного риска, невозможность проведения документа кассиром без выполнения контроля в программном обеспечении контролирующим работником.

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