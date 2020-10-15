🔹 Начался второй этап госпрограммы по выплате кешбэка за отдых и поездки по России. Он продлится до 5 декабря, но будет действовать по новым правилам. Банки.ру разбирается, стали ли условия акции привлекательнее и какие есть подводные камни.



🔹 Уровень одобрений по новым заявкам на необеспеченные кредиты во II квартале 2020 года на фоне пандемии и режима самоизоляции в России упал почти в два раза, следует из обзора «Эксперт РА». По данным НБКИ и «Эквифакса», доля отказов по потребкредитам достигла своего максимума в апреле и сейчас возвращается к «доковидным» значениям.

🔹 Россияне в III квартале стали реже расплачиваться банковскими картами в супермаркетах по сравнению с предыдущим кварталом, на который пришелся первый пик распространения коронавируса. Об этом говорится в исследовании портала «СберИндекс» совместно с IT-компанией «Платформа ОФД». В самых крупных потребительских сегментах («Магазины у дома», «Гипермаркеты» и «Супермаркеты») сокращение доли безналичных трат относительно предыдущего квартала составило 1,7 процентного пункта, 2,2 п. п. и 3,1 п. п. соответственно. Заметно упал показатель в категории «Одежда», но это связано в первую очередь с возвращением офлайн-розницы.

🔹 Вопрос о том, что российское государство должно возвращать долги по советским вкладам, неуместен, заявил замминистра финансов Алексей Моисеев во время заседания комитета Госдумы по финрынку. По его словам, конфискации средств населения не было, они обесценились в результате высокой инфляции, поэтому выплачиваются компенсации.