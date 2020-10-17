Водители автомобилей марок премиум-класса Porsche, Infiniti и Mercedes-Benz чаще всего попадают в ДТП с тотальными убытками. К такому выводу пришли аналитики «АльфаСтрахования», изучив страховые случаи клиентов по каско в 2020 году.

«На марки премиум-сегмента приходится наибольший процент крупных автомобильных аварий с тотальными убытками, когда машина не подлежит восстановлению или ее восстановление экономически нецелесообразно. По данным за 2020 год, чаще всего разбивали авто в «тотал» владельцы Porsche (0,75% от общего числа застрахованных автомобилей этой марки), Infinity (0,58%) и Mercedes-Benz (0,55%). Нередко в ДТП с тотальным убытком попадают и водители Jeep (0,51%), BMW (0,50%), Audi (0,49%)», — говорится в сообщении.

Вместе с ними в первой десятке рейтинга неаккуратного вождения оказались и владельцы автомобилей массового сегмента: Renault (0,54%), ВАЗ (0,52%), Kia (0,50%), Suzuki (0,48%).