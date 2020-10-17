Модульбанк начал предупреждать клиентов о предстоящей блокировке счетов со стороны ФНС или приостановлении операций по счету за несколько часов до этого события, говорится в релизе финучреждения.

«Теперь у предпринимателей есть время решить вопрос с налоговой, не останавливая работу компании. Можно отслеживать безопасность счетов не только в Модульбанке, но и в других банках. Кредитная организация отправляет сообщение в тот момент, когда налоговая только опубликовала решение о приостановлении операций по счетам», — сказано в сообщении.

Модульбанк также предупредит предпринимателей о регистрационных действиях по компании со стороны ФНС. Это может быть смена состава учредителей, генерального директора, изменение долей, банкротство или ликвидация.