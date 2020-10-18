Новикомбанк запустил сервис токенизации карт платежной системы «Мир» в приложении Samsung Pay, сообщает пресс-служба кредитной организации. Теперь держатели карт «Мир» банка могут оплачивать покупки смартфоном Samsung, совместимым с сервисом.

«Защита платежных операций в Samsung Pay обеспечивается в соответствии со всеми международными стандартами безопасности. Реквизиты карты «Мир» не хранятся в смартфоне и никогда не раскрываются при совершении платежей. При проведении трансакции передаются не данные карты, а токен — уникальный цифровой код, созданный случайным образом. Каждую трансакцию необходимо подтвердить по отпечатку пальца или ПИН-коду приложения, а за безопасность на программном и аппаратном уровнях в вашем смартфоне Samsung отвечает платформа Knox», — говорится в релизе.

В приложении Samsung Pay возможно использование карт «Мир» одновременно с картами других платежных систем. Samsung Pay принимается к оплате везде, где можно совершить покупку с помощью обычной банковской карты по бесконтактной технологии или магнитной полосе. Благодаря собственной технологии MST (Magnetic Secure Transmission) Samsung Pay позволяет оплачивать покупки на любых терминалах — не только тех, которые поддерживают бесконтактную оплату.

Поддержка карт «Мир» в приложении Samsung Pay возможна только для смартфонов, официально продаваемых в России и Белоруссии.

Для подключения сервиса Samsung Pay необходимо открыть предустановленное на смартфоне приложение, затем настроить удобный способ авторизации и добавить данные карты, после чего принять «Условия обслуживания» Новикомбанка и пройти проверку по СМС-коду.

