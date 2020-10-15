Банковские группы смогут использовать новый стандартизированный подход к определению размера кредитного риска для расчета нормативов достаточности капитала, сообщает пресс-служба регулятора.

«Это позволит высвободить капитал кредитных организаций, входящих в состав таких групп, расширив возможности кредитования реального сектора экономики», — говорится в сообщении.

Банковские группы также будут включать отчетные данные участников групп — нерезидентов в расчет капитала и обязательных нормативов по правилам стран их регистрации, имеющих рейтинги долгосрочной кредитоспособности от «ААА» до «АА-» по шкале S&P Global Ratings или Fitch Ratings либо от «Ааа» до «Аa3» по шкале Moody's Investors Service. Это позволит гармонизировать подходы на уровне отдельного банка и банковской группы, считают в регуляторе.

Головные кредитные организации банковских групп будут обязаны применять к активам участников групп — резидентов макропруденциальные надбавки к коэффициентам риска. К активам участников-нерезидентов такие надбавки будут применяться только в случае, если этого требуют регуляторы стран их регистрации. Применение макропруденциальных надбавок позволит в более полной мере учесть риски отдельных сегментов кредитования на всех уровнях банковской группы.

Документ является новой редакцией положения Банка России № 509-П «О расчете величины собственных средств (капитала), обязательных нормативов и размеров (лимитов) открытых валютных позиций банковских групп» и вступает в силу с 1 апреля 2021 года. Банковские группы могут начать использовать новый подход и раньше, уведомив об этом ЦБ.