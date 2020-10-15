Средние показатели достаточности капитала в банковском секторе РФ снизились на 10 базисных пунктов в августе ввиду ускорения роста кредитования и снижения курса рубля, свидетельствуют данные обзора российских банков за восемь месяцев 2020 года от Fitch Ratings. Рейтинговое агентство анализирует ключевые банки в государственной, частной и иностранной собственности, а также крупнейшие розничные банки.

Агентство уточняет, что по итогам восьми месяцев текущего года средний показатель базового капитала в секторе в августе (без учета банка «плохих» долгов — «Траста», основной капитал которого был отрицательным на уровне 1,4 трлн рублей) был на уровне 11,3%, основного капитала — 12,1% и общего капитала — 14,4%.

В Fitch напоминают, что банковским группам необходимо обеспечивать соблюдение нормативов по капиталу с учетом надбавок на консолидированной основе на конец каждого квартала. На конец первого полугодия 2020 года десять системно значимых банков (исключая Промсвязьбанк, который еще не раскрывал консолидированные показатели) соблюдали минимальные требования с учетом надбавок. Эти требования составляли 8% для базового капитала, 9,5% — для основного капитала и 11,5% — для общего капитала.

«Два системно значимых банка имеют небольшой запас по некоторым из показателей достаточности капитала на консолидированной основе. Так, у ВТБ консолидированный показатель общего капитала был на уровне 11,8%, а у Россельхозбанка показатели базового и основного капитала составляли невысокие 8,3% и 9,8% соответственно», — отмечается в обзоре Fitch.



Несоблюдение требований по надбавкам, подчеркивают аналитики, может обусловить ограничения на выплату дивидендов, но не приведет к регулятивному вмешательству в случае соблюдения банком нормативов на неконсолидированной основе (4,5% — по базовому капиталу, 6% — по основному капиталу и 8% — по общему капиталу).