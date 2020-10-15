Банк «Восточный» повысил процентную ставку по вкладам на срок 367 дней на 0,25 процентного пункта, сообщает пресс-служба кредитной организации.

Данные изменения действуют по депозитам «Восточный» и «Сберкнижка». Вклады открываются в рублях на сумму от 30 тыс. рублей. Размер ставки по ним составляет от 3,4% до 5,35% годовых и зависит от срока размещения денежных средств, их суммы и региона.



Также банк «Восточный» увеличил размер бонуса при оформлении продукта «Инвестиционное страхование жизни» или «Накопительное страхование жизни», или «Индивидуальный инвестиционный счет» на 0,3 п. п. Теперь он составит от 0,7 до 1,6 п. п. к основной ставке вклада, открытого на срок от 181 до 365 дней.

При этом для участников программы «Проценты в подарок» предусмотрены и другие бонусы. Так, участникам зарплатных проектов и пенсионерам, получающим пенсию в банке «Восточный», начисляются дополнительные 0,3 п. п. к ставке по вкладу; клиентам, приобретающим «Пакет услуг», — 0,2 п. п.

Таким образом, максимальный размер ставки по вкладу «Восточный» с учетом бонусов может составить 6,85% годовых, заключают в банке.