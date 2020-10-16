Мосгорсуд в пятницу смягчил наказание бывшему совладельцу страховой компании «Росгосстрах» Сергею Хачатурову по делу о мошенничестве и легализации более чем 6 млрд рублей, а также о присвоении и растрате имущества на 2,4 млрд рублей. Об этом ТАСС сообщили в суде.

Срок наказания уменьшен с восьми до четырех лет колонии.

«Мосгорсуд изменил приговор в отношении Клепальской и Хачатурова, переквалифицировав обвинение по статье 159 («Мошенничество») и статье 160 («Присвоение или растрата») Уголовного кодекса РФ на статью 165 («Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием»). Клепальская освобождена, а Хачатурову снизили срок наказания в два раза — с восьми лет до четырех лет лишения свободы», — сказала адвокат Мария Благоволина. Она уточнила, что Надежда Клепальская будет освобождена из СИЗО в пятницу.

«Кроме того, Мосгорсуд исключил из приговора статью 174 Уголовного кодекса («Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем»)», — отметила адвокат. По ее данным, с учетом смягчения приговора Хачатуров может освободиться уже через три месяца — 18 января.



Дорогомиловский суд Москвы 14 июля признал Хачатурова виновным в особо крупной растрате, мошенничестве в особо крупном размере и легализации денежных средств, по совокупности преступлений назначив ему восемь лет лишения свободы. Вторая фигурантка дела — экс-акционер Росгосстрах Банка Надежда Клепальская была приговорена к шести годам колонии общего режима за пособничество в растрате, мошенничество и легализацию денежных средств в особо крупном размере.