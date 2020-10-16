Евразийский банк развития, управляющий средствами Евразийского фонда стабилизации и развития, перечислил Белоруссии финансовый кредит из средств фонда в объеме 500 млн долларов. Об этом в пятницу сообщили в ЕАБР.

Средства предоставляются на срок до десяти лет с льготным периодом до пяти лет под плавающую процентную ставку (определяется как средняя доходность российских еврооблигаций в долларах США на срок семь лет).

Финансовый кредит из средств ЕФСР направлен на поддержку бюджета республики в условиях негативных последствий пандемии COVID-19, поясняется в релизе. Программа правительства и Национального банка Белоруссии по противодействию влиянию COVID-19 на экономику, финансовый и социальный сектор, содержащаяся в заявке властей страны на получение финансового кредита, помимо мер для поддержки системы здравоохранения и населения также предусматривает реализацию осмотрительной макроэкономической политики, включая консолидацию неприоритетных расходов бюджета, оптимизацию налоговых льгот, продолжение политики по обеспечению рыночных механизмов формирования обменного курса и процентных ставок. В комплексе все эти меры направлены на укрепление долговой устойчивости Белоруссии, отмечают в ЕАБР.



Евразийский банк развития был учрежден Россией и Казахстаном в 2006 году. Помимо них государствами-участниками являются Армения, Белоруссия, Киргизия, Таджикистан. Евразийский фонд стабилизации и развития в размере 8,513 млрд долларов был учрежден в 2009 году правительствами тех же шести стран. Цель ЕФСР — содействие странам-участницам в преодолении последствий глобального финансового кризиса, в обеспечении их экономической и финансовой стабильности и поддержке интеграционных процессов в регионе.