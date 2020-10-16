Банк России уточнил требования к инвестированию пенсионных резервов, сообщает пресс-служба регулятора.

«Новые правила , которые начнут действовать с начала 2021 года, ужесточают ограничения для вложений в облигации без срока погашения, так как в зависимости от условий выпуска риск инвестиций в «вечные» облигации может быть выше, чем в классические облигации того же эмитента», — говорится в сообщении.

Вложения в «вечные» облигации, принимая во внимание их экономическую природу, будут учитываться при расчете одного лимита инвестирования вместе с акциями этого эмитента. Кроме того, для них должен использоваться рейтинг выпуска или поручителя, а не эмитента.

Также по новым правилам выделяется 5-процентный лимит на вложение пенсионных резервов в ипотечные облигации с высоким рейтингом. Эти бумаги будут исключены из 10-процентного лимита на инвестирование в активы с дополнительным уровнем риска, а сам лимит постепенно — к 1 января 2025 года — снижен до 7%. Это станет одним из долгосрочных факторов развития рынка ипотеки.

Вступление в силу отдельных требований к пенсионным фондам откладывается на один год, чтобы уменьшить последствия пандемии и избежать распродаж активов по сниженным ценам. Так, сокращение лимитов концентрации вложений в активы одного юридического лица или связанных лиц переносится до 1 июля 2021 года, а распространение лимита на активы с дополнительным уровнем риска, купленные до введения новых правил, — до 1 января 2024 года.

Изменения позволят повысить уровень защиты прав застрахованных лиц и ограничить риски вложений фондов.