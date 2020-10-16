Почта Банк с 16 октября повышает ставки по всем вкладам на 0,25 процентного пункта. Теперь максимальная ставка с учетом надбавок составит 4,75% годовых (по промовкладу «Удачный сезон», срок — полтора года). Действие этого сезонного вклада продлевается до 30 ноября, сообщает пресс-служба кредитной организации.



«Увеличивается ставка и по новому комбинированному вкладу «Умный доход», который сочетает возможности и преимущества традиционного вклада и инвестиционного страхования жизни. Базовая ставка по вкладу теперь составит 4,25%, а при одновременном оформлении программы ИСЖ она увеличится до 6,5% годовых. При этом повышенная ставка будет начислена на сумму вклада, не меньшую суммы размещения в ИСЖ», — говорится в сообщении.

Вклад «Умный доход» открывается на шесть месяцев на сумму от 50 тыс. рублей. По программе ИСЖ средства от 50 тыс. рублей размещаются на четыре года. Процентная ставка по вкладу устанавливается на весь период размещения. Проценты начисляются в конце срока размещения. Пополнение (за исключением первых десяти дней) и снятие средств не предусмотрены.

Пролонгация также не предусмотрена, по истечении срока размещения средства со вклада перечисляются на сберегательный счет. Открыть новый вклад можно во флагманских клиентских центрах банка, а также в почтовых отделениях, где работает сотрудник банка.